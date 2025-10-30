Adana’da dehşet anları! Küçük çocuğu yere fırlattı – O anlar kamerada
Adana Seyhan’da kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı 7-8 yaşlarındaki çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. Tepki çeken olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesinde dün meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı küçük çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk, can havliyle müstakil bir evin merdivenlerine çıkarak kapı zilini çaldı.
Ayak Bileğinden Tutup Yere Fırlattı
Peşinden gelen saldırgan, çocuğu merdivenlerde yakaladı. Ayak bileğinden tutup başına tokat attıktan sonra, küçük çocuğu yaklaşık 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı. Yere düşen çocuk bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ağlamaya başladı.
Şüpheli Kaçtı, Polis Peşinde
Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.