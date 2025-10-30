Adana’da dehşet anları! Küçük çocuğu yere fırlattı – O anlar kamerada

Olay, Seyhan ilçesinde dün meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı küçük çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk, can havliyle müstakil bir evin merdivenlerine çıkarak kapı zilini çaldı.

Ayak Bileğinden Tutup Yere Fırlattı

Peşinden gelen saldırgan, çocuğu merdivenlerde yakaladı. Ayak bileğinden tutup başına tokat attıktan sonra, küçük çocuğu yaklaşık 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı. Yere düşen çocuk bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ağlamaya başladı.

Şüpheli Kaçtı, Polis Peşinde

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.