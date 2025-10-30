PODCAST CANLI YAYIN
Adana’da dehşet anları! Küçük çocuğu yere fırlattı – O anlar kamerada

Adana’da dehşet anları! Küçük çocuğu yere fırlattı – O anlar kamerada

Adana Seyhan’da kimliği belirsiz bir kişi, tartıştığı 7-8 yaşlarındaki çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. Tepki çeken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesinde dün meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı küçük çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk, can havliyle müstakil bir evin merdivenlerine çıkarak kapı zilini çaldı.

Ayak Bileğinden Tutup Yere Fırlattı

Peşinden gelen saldırgan, çocuğu merdivenlerde yakaladı. Ayak bileğinden tutup başına tokat attıktan sonra, küçük çocuğu yaklaşık 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı. Yere düşen çocuk bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ağlamaya başladı.

Şüpheli Kaçtı, Polis Peşinde

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Polis, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bunlar da Var

Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Beyoğlu'nda sokak ortasında rezalet! Urasprof isimli sapkın fenomen kadına tasma takıp dolaştırdı
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada! İşte o anlar
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
İZLE | Kahta 02 Spor 3-1 Kasımpaşa (GOL: Berkay Ceylan)
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO
BAE Destekli RSF Sudan’ı kana buladı | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle