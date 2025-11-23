35 bin TL değerindeki eşyaları çalan şüpheliler aynı gün içinde yakalandı

ESKİŞEHİR'DE AT ARABASIYLA HIRSIZLIK: ŞÜPHELİ YAKALANDI, MALZEMELER BULUNDU

Tepebaşı ilçesi Baksan Sanayi Sitesi'nde 22 Kasım'da bir iş yerinden 35 bin TL değerinde malzeme çalındı. Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında, hırsızlığın saat 05.00 sıralarında 3 şüpheli tarafından at arabasıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüphelilerden S.Ç. aynı gün 14.30'da yakalandı. Çalınan malzemelerin hurdacıya satıldığı tespit edilirken, ekipler malzemelere ulaşarak sahibine teslim etti. 35 bin TL'lik zararın tamamının şüphelilerce karşılandığı bildirildi.

Şüpheli ile malzemeleri satın alan hurdacı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İş yeri sahibi, polis ekiplerine hızlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.