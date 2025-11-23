PODCAST CANLI YAYIN
35 bin TL değerindeki eşyaları çalan şüpheliler aynı gün içinde yakalandı

35 bin TL değerindeki eşyaları çalan şüpheliler aynı gün içinde yakalandı

Eskişehir'de bir işletmeden 35 bin TL değerinde malzeme çalan şüpheliler aynı gün içerisinde yakalandı, eşyalar sahibine teslim edildi.

ESKİŞEHİR'DE AT ARABASIYLA HIRSIZLIK: ŞÜPHELİ YAKALANDI, MALZEMELER BULUNDU

Tepebaşı ilçesi Baksan Sanayi Sitesi'nde 22 Kasım'da bir iş yerinden 35 bin TL değerinde malzeme çalındı. Asayiş Şube ekiplerinin çalışmasında, hırsızlığın saat 05.00 sıralarında 3 şüpheli tarafından at arabasıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüphelilerden S.Ç. aynı gün 14.30'da yakalandı. Çalınan malzemelerin hurdacıya satıldığı tespit edilirken, ekipler malzemelere ulaşarak sahibine teslim etti. 35 bin TL'lik zararın tamamının şüphelilerce karşılandığı bildirildi.

Şüpheli ile malzemeleri satın alan hurdacı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

İş yeri sahibi, polis ekiplerine hızlı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bunlar da Var

Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Arnavutköy’de iki kamyon çarpıştı: Sürücü araç içinde sıkıştı
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Ağrı'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Zeytinburnu’nda iş yerinde yaşanan tartışma kanlı bitti : 2 ölü 1 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle