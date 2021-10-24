25 santimetre sırının altında olanlar yumurtalarını bırakamadan yakalandı! Palamutlar bu sene az

Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülke olmasına rağmen bilinçsiz avcılık nedeniyle denizlerimizde balıklar azalıyor. Son olarak palamut da bundan nasibini aldı. Karadeniz'de önceki yıllarda en düşük 25 santimetre boy sınırı altında yumurtalarını bırakmadan avlanan palamut nedeniyle bu yıl istenen miktar yakalanamadı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, palamudun bilinçsiz avlandığını belirterek "Vatandaşlarımız bilinçlendiği için küçük balıklar çok az tercih ediliyor, hatta tüketilmiyor" dedi.