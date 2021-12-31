12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü polisin kovalamacası sonrası yakalandı

Osmaniye’de uyuşturucu ticaret suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ekiplerin kovalamaca sonunda yakaladığı şahsın yere yatırılma anı kameralara anbean yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. isimli şahsın saklandığı adresi tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polisleri fark eden M.Y. kaçmaya başladı. Polislerinde arkasından koşması sonucu şahıs uzaklaşamadan saklandığı adresin bahçesinde kıskıvrak yakalandı. Operasyon anı polis kamerasına yansırken şahsın yakalanma ve yere yatırılma anı anbean kameralara yansıdı.