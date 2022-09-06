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11 aracın lastiklerini kesti savunması "pes" dedirtti! Yer: Bilecik

11 aracın lastiklerini kesti savunması "pes" dedirtti! Yer: Bilecik
06.09.2022 17:51

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Bilecik'te bir sokak üzerinde bulunan park halindeki 11 aracın lastiklerini kesen şahıs yakalandı. Şahıs ifadesinde "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" şeklinde kendini savunurken, o anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Yaşam Videoları

Bilecik'te bir sokak üzerinde yan yana park halindeki 11 aracın dün gece lastikleri kesildi. Sabah araçlarına binmek için gelen sürücüler olay karşısında şok oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde yan yana park halindeki araçlarına sabah işe gitmek için gelen sürücüler şok yaşadı. Araçların bazıların ön, bazıların arka lastikleri patlamış halde bulun sürücüler durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede lastiklerin kesici bir aletle patlatıldığını belirledi. Gece saat 02:50'de meydana geldiği belirlenen olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



"GECE NE OLDUĞU BELİRSİZ KİŞİLER GELİYOR BAĞIRIYOR ÇAĞIRIYOR, GARİP GARİP HAREKETLER"
Araç sahiplerinden Murat Sarı, kendi aracının bir lastiğin kesildiğini bir tanesinin de darbe aldığı söyleyerek, "Buraya da bıçağı saplamış ama patlatamamış lastiği. Aldığımız bilgiye göre 11 tane aracın lastiğini doğramışlar. Benim aracım bu. Sabahleyin işe gittim. Lastiğimin patladığını telefonla ilettiler. Geldik, durum belli. Sokakta bir düzensizlik var. Gece ne olduğu belirsiz kişiler geliyor bağırıyor çağırıyor, garip garip hareketler. Allah sonumuzu hayır etsin ne diyeyim" dedi. Öte yandan yaşanan o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

KAMERAYA YANSIDI
Bilecik'te, C.B.'nin park halindeki 11 aracın lastiklerini kestiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürüyerek sokağa gelen C.B.'nin, elindeki bıçakla araçların lastiklerine zarar verdiği görüldü. C.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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