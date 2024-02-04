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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024, 00:44 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024, 00:58

▶️ Osmaniye’de tünelde zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde tünelde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır 6 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Zengin hayatını kaybederken 1 ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı.

Kaza, saat 19.00'da Osmaniye Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Mustafa Zengin idaresindeki Can Dersim Tuncelililer Turizm firmasına ait 62 AF 666 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü 33 DIN 90 plakalı tırın dorsesine çarptı.

Tırda önündeki 06 ZDU 218 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Zengin hayatını kaybederken 1 ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı.

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