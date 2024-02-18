▶️ Kayıp 5 denizci aranıyor! Batık gemiye dalış yapıldı mürettebat kamaraları görüntülendi!

Marmara Denizi'nde seyir halindeyken olumsuz hava koşulları nedeniyle Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan, 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarına 4’üncü gününde de devam edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın özel eğitimli dalgıçları, TCG AKIN’dan 7 dalış gerçekleştirirken, batık gemi enkazının su altında kaydedilen görüntüleri de yayınlandı. ‘BATUHAN A.’ isimli ticari geminin mürettebat kamaralarının bulunduğu, güvertenin sancak koridoru görüntülere yansıdı. Ana güvertenin aşağısında yer alan kamaraların koridorunda yapılan aramada herhangi bir ize rastlanmadı. İşte o anlar...