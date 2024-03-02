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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Mart 2024, 20:54 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024, 20:33

▶️ Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde makas atarak kaza yapan alkollü sürücü kamerada!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde alkollü şekilde araç kullanırken makas atarak kaza yapan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kazada yaralanan 5 yaralıdan 1’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda F.I. isimli şahsın araç ile seyir halindeyken makas attığı esnada iki araca çarptığını belirledi. Kaza sonrası araçların güvenlik şeridine çekildikleri, başka bir taksi sürücüsünün yardım ettiği ve arkadan gelen S.B. isimli şahsın sevk ve idaresindeki aracın ilk kazada bulunan araca ve yardım için duran ticari taksiye arkadan çarpmasıyla zincirleme kazanın gerçekleştiği tespit edildi.

Olay yerindeki F.I. ile S.B. yakalanırken, şüpheli F.I.'nın 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralı S.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yakalanan S.D. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.I. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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