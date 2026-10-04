CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Uluslar Ligi Videoları
Hırvatistan 0-7 İngiltere | MAÇ ÖZETİ
Hırvatistan 0-7 İngiltere | MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2026 14:05
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etti. İşte goller ve maçın özeti...
SONRAKİ HABER
İspanya 3-1 Çekya | MAÇ ÖZETİ
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Uluslar Ligi
Bunlar da Var
04:40
Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te komandolar ve Özel Harekat polislerinden nefes kesen gösteri
04.10.2026
Pazar
00:29
Ünlü pırlanta firmasının sahiplerine bombalı tehdit: "Sizi havaya uçururuz"
03.10.2026
Cumartesi
01:18
GOL: Lamine Yamal | İspanya 1-0 Çekya Uluslar Ligi
03.10.2026
Cumartesi
00:27
Mersin Belediyesi'ne yönelik operasyonda şüpheli Ali Özbaran'ın evinden servet çıktı
03.10.2026
Cumartesi
CANLI YAYIN