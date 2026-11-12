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İngiltere 1-0 Hırvatistan GOL: M. Rogers

İngiltere 1-0 Hırvatistan GOL: M. Rogers

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Mücadelede dengeyi bozan gol İngiltere'den geldi. M. Rogers'ın kaydettiği golle skoru 1-0'a getiren İngiltere, Hırvatistan karşısında üstünlüğü yakaladı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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