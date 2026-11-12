CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Uluslar Ligi Videoları
İngiltere 1-0 Hırvatistan GOL: M. Rogers
İngiltere 1-0 Hırvatistan GOL: M. Rogers
Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 23:25
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mücadelede dengeyi bozan gol İngiltere'den geldi. M. Rogers'ın kaydettiği golle skoru 1-0'a getiren İngiltere, Hırvatistan karşısında üstünlüğü yakaladı.
SONRAKİ HABER
İtalya 1-1 Fransa GOL: F. Esposito
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Uluslar Ligi
Bunlar da Var
03:43
Malatya'da helikopter kaza kırıma uğradı: 4 askerimiz şehit oldu
12.11.2026
Perşembe
19:41
Son dakika: Malatya'da askeri helikopter düştü
12.11.2026
Perşembe
01:38
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya devrildi: Kazada 14 kişi yaralandı
12.11.2026
Perşembe
00:22
Başkan Erdoğan'dan diplomatik temas: Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan ile ikili ilişkileri görüştü
12.11.2026
Perşembe
CANLI YAYIN