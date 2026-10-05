CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
ULUSLAR LİGİ
Haberler
Uluslar Ligi Videoları
İtalya 1-1 Türkiye GOL: Aral Şimşir
İtalya 1-1 Türkiye GOL: Aral Şimşir
Giriş Tarihi: 05 Ekim 2026 23:10
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Millî Takımımız, İtalya karşısında Aral Şimşir'in kaydettiği golle skoru 1-1'e getirerek maçta dengeyi sağladı.
SONRAKİ HABER
Fransa 0-1 Belçika GOL: D. Lukebakio
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
Uluslar Ligi
Bunlar da Var
00:33
Ankara'da otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı: O anlar kamerada
05.10.2026
Pazartesi
01:24
Türk futbolundaki hakemler soruşturmasında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
05.10.2026
Pazartesi
01:06
Bolu'da inşaatın 5. katından düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
05.10.2026
Pazartesi
00:39
Trabzon'da tünelde beton mikserine çarpan otomobil takla atıp alev aldı: Sürücü hayatını kaybetti
05.10.2026
Pazartesi
CANLI YAYIN