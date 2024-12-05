SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Dikkat! O tarihte 5 Bin TL olacak!
Haberler Trend Videoları

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Dikkat! O tarihte 5 Bin TL olacak!

Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 11:08

Ehliyet yenileme işlemleri için 31 Aralık 2024'te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Ehliyetini bir an önce yenilemek isteyen vatandaşlar arama motorlarından ''Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. 31 Temmuz 2025'ten önce eski tip sürücü belgeleri 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilirken 31 Temmuz 2025'ten sonraya kalanlar içinse yenileme ücreti 5000 TL’nin üzerine çıkacak. İşte detaylar.

SIRADAKİ VİDEO
Metrobüsten düşen yolcu, kaza anını anlattı!
05.12.2024Perşembe
Danla Bilic ''Youtube'' itirafı!
23.11.2024Cumartesi
1 MİLYONLUK SORU AÇILDI! Duhan risk almadı çekildi! İşte 1 Milyonluk soru cevabı! | #KimMilyonerOlmakİster
04.11.2024Pazartesi
Tiktok'ta cinsel içerikli video skandalı! O polis açığa alındı!
11.09.2024Çarşamba
CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı!
07.03.2024Perşembe
Bunlar da Var
Konyaspor - Kepez Belediyespor 9-0 | Gol: Melih İbrahimoğlu 01:01
Konyaspor - Kepez Belediyespor 9-0 | Gol: Melih İbrahimoğlu
04.12.2024Çarşamba
Narin Güran cinayetinde kriminal rapor açıklandı 20:29
Narin Güran cinayetinde kriminal rapor açıklandı
05.12.2024Perşembe
Kuruluş Osman 173. Bölümde Osman Bey ve Bala Hatun, Sofia’nın inine girdiler 03:37
Kuruluş Osman 173. Bölümde Osman Bey ve Bala Hatun, Sofia’nın inine girdiler
05.12.2024Perşembe
CHP’li İlhan Uzgel’den skandal sözler: Esad Erdoğan ile görüşmedi diye Halep’i almak mı lazımdı? 01:24
CHP'li İlhan Uzgel'den skandal sözler: "Esad Erdoğan ile görüşmedi diye Halep'i almak mı lazımdı?"
05.12.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA