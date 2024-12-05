Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Dikkat! O tarihte 5 Bin TL olacak!

Ehliyet yenileme işlemleri için 31 Aralık 2024'te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Ehliyetini bir an önce yenilemek isteyen vatandaşlar arama motorlarından ''Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. 31 Temmuz 2025'ten önce eski tip sürücü belgeleri 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilirken 31 Temmuz 2025'ten sonraya kalanlar içinse yenileme ücreti 5000 TL’nin üzerine çıkacak. İşte detaylar.