Türkiye 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'a ağlıyor. Mersin'de 10 gün boyunca aranan bebeğin cansız bedeni dağın başında bulundu. Kaybolduğu yerden 7 kilometre uzakta ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunan akıllarda minik bedeni oraya biri ya da birileri tarafından mı koyuldu? Müslüme Yağal'a ne oldu? soruları günlerdir gündemde yer alıyor. Anne, babasının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Bu sabaha karşı ise Müslüme'nin dedesi tutuklandı. Peki; Müslüme'nin katili kim çıktı, soruşturma bitti mi? Müslüme'nin dedesi kim, neden tutuklandı?

MÜSLÜME YAĞAL'IN DEDESİ KİM, NEDEN TUTUKLANDI?

Müslüme Yağal'ın bir dağın tepesinde bulunmasının ardından, 19 Kasım tarihinde baba Mehmet Yağal, anne Selvi Yağal ile dede Hasan Yağal, nine ve kardeşleri şüpheli olarak gözaltına alınmıştı. Toplam 8 kişi, 4 günlük ifadelerinin ardından dün akşam Gülnar Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı. Ailenin diğer fertleri ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Gülnar ilçesi Yanışlı mahallesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet – Selvi Yagal çiftinin 7 çocuğundan ikinci küçük olan Müslüme Yağal, çarşamba günü evlerinin önünde oynarken saat 17.00'de aniden kayıplara karıştı. Annesinin durumu fark etmesi üzerine olay jandarmaya bildirildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı. Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumuna gönderildi, aile üyelerinden de kan örneği alındı. Aramaların 6'ncı gününde, Müslüme'nin ayak izinin olduğu ileri sürülen bölgede de AFAD ekipleri, termal kameralar ile inceleme yaptı. İzlerin hayvan ayak izi olduğu tespit edildi.

''HUSUMETLİLERİMİZ VAR''

AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.

''MELEK Mİ OLDUN KIZIM?''

Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Kızının acı haberini çadırda alan Selvi Yağal, "Melek mi oldun kızım?" diyerek uzun süre gözyaşı dökmüştü.

DEDE DE AYNI ÇADIRDA KALIYORMUŞ

Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi.

Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Müslüme'nin geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüme'nin, dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı.