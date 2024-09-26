Samet'in ailesinden şok iddia | Cinayet mi intihar mı?

Çorum'da 22 Eylül'de evinden çıkan Samet Şeker'den 5 gündür haber alınamıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan babası Erol ve ablası Zehra, Samet'in bulunması için yardım istedi. Oğlunun kaybına derin bir endişe duyan baba, "Ekipler dağ taş her yere bakarak oğlumu arıyor. İnşallah sağ salim bulunur" şeklinde konuştu. Samet Şeker'in ablası ise kardeşinin sevgilisi olan Melisa'yı suçlayıp şok iddialarda bulundu. Gelen son dakika haberine göre, Samet Şeker Dut Köyü civarlarında şarampole yuvarlanan araçta hayatını kaybettiği belirlendi.