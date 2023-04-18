RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! ‘’Babam öldü, dedem cenazeden sonra eğlence yaptı!

Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! ‘’Babam öldü, dedem cenazeden sonra eğlence yaptı!

Sait Atasever’in torunu Müge Anlı’ya konuştu! “Dedem dayımı canice katletti! ‘’Babam öldü, dedem cenazeden sonra eğlence yaptı!
18.04.2023 14:12 - Son Güncelleme: 18.04.2023 14:13

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ATV'nin ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir yıldır kayıp olan Ali Atasever'in olayı işlenmeye başlandı. 45 yaşındaki oğlunun kaybolmasında baş şüpheli olarak gösterilen baba Sait Atasever hakkındaki iddialar, stüdyoda soğuk duş etkisi yaratırken Ali Atasever'in eski eşinin söyledikleri kan dondurdu. Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında ise yeni gelişmeler yaşandı. Sait Atasever'in torunu, canlı yayına bağlanarak dedesi hakkındaki kan donduran iddialara yenilerini ekledi. İşte detaylar...

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