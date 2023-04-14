RAMAZAN İMSAKİYE
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Rabia Aker kaybında yeni gelişme! "Kadın cinayeti" dendi! Müge Anlı’da itiraf etti: “Korkuyorum...” | VİDEO

Rabia Aker kaybında yeni gelişme! "Kadın cinayeti" dendi! Müge Anlı’da itiraf etti: “Korkuyorum...” | VİDEO
14.04.2023 13:25

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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Rabia Aker dosyası damga vurdu. 29 yaşındaki Rabia Aker, 3 yaşındaki kızı Elif'i de yanına alarak 6 Nisan'da Mersin Silifke'den kayboldu. Bunun üzerine Rabia Aker'in eşi Oruç Aker Müge Anlı'dan yardım isteyerek eşinin Şenol Şahin isimli kişiyle kaçtığını anlattı. Telefona bağlanan bir kişi olayların aydınlanmasında yardımcı olurken ortaya çıkan detaylar şoke etti. 3 yaşındaki kayıp kızın babasının Şenol olduğu öne sürülürken Rabia'nın ise çalıştığı fabrikadaki şefiyle kaçtığı iddia edildi. Bugün ise bambaşka iddialar gündeme geldi. Rabia Aker'in yanında olduğu şefi ilk kez konuştu. İşte detaylar...

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