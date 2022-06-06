Müge Anlı canlı izle bugünkü itiraf! Cinayet kurbanı kuaför Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve'den olay sözler: "Babası bana..."

Müge Anlı canlı yayınında son dakika itirafı geldi, inayet kurbanı kuaför Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve'den olay sözler peş peşe sıralandı. 25 Nisan 2022 tarihinde kayıplara karışan ödüllü kuaför Savaş Aydoğan kayıplara karıştı. Sakarya'da yaşayan 2 çocuk babasının kaybının 42. gününde gerçek ortaya çıktı. Aydoğan'ın arkadaşı Cem Tuna, cinayeti soğukkanlılıkla itiraf etti. Cinayet kurbanı kuaför Savaş Aydoğan'ın sevgilisi Merve ve Cem Tuna'dan gelen itiraflar milyonları ekran başına kilitledi. Peki Savaş Aydoğan neden öldürüldü? İşte son dakika Müge Anlı haberinin detayları...