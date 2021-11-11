Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini işaret etti vicdansız abla stüdyodan kaçtı

Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini işaret etti vicdansız abla kekelemeye başladı. Müge Anlı'da katili ve cesedi aranan Radyocu DJ Gezgin nereye gömüldü? Manisa'da yaşayan ve 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Hanım hakkında Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan iddia, DJ Gezgin cinayetinde sona doğru gelindiğine işaret ediyor. O isim cesedin yerini söyledi, abla Fatma stüdyoyu terk etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan son dakika itirafı...