Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini işaret etti vicdansız abla stüdyodan kaçtı

Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini işaret etti vicdansız abla stüdyodan kaçtı

Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini işaret etti vicdansız abla stüdyodan kaçtı
11.11.2021 11:54
Ana Sayfa 01:19
Araç içerisine sızan klima...
Ana Sayfa 00:44
Musa Tepe Barajı'nda su...
Ana Sayfa 03:04
Kapatma davasında son dakika...
Ana Sayfa 01:54
Bayraktar müjdeyi verdi! 2...
Ana Sayfa 32:36
Ödediğiniz paranın yüzde...
Ana Sayfa 09:54
Asgari ücret ne kadar olacak?
Ana Sayfa 00:24
İrem Derici, bir dönem aşk...
Ana Sayfa 00:31
Oya Akkartal son haliyle...
Ana Sayfa 00:45
Kalp Yarası 20. bölüm 2....
Ana Sayfa 03:35
Altın fiyatları düşecek mi,...
Ana Sayfa 00:09
Cüneyt Mete’nin eşi bakın kim...
Ana Sayfa 00:21
İsmail Balaban estetik...

Müge Anlı'da son dakika itirafı! DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın cesedinin yerini işaret etti vicdansız abla kekelemeye başladı. Müge Anlı'da katili ve cesedi aranan Radyocu DJ Gezgin nereye gömüldü? Manisa'da yaşayan ve 4 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Mehmet Karahan'ın ablası Fatma Hanım hakkında Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya atılan iddia, DJ Gezgin cinayetinde sona doğru gelindiğine işaret ediyor. O isim cesedin yerini söyledi, abla Fatma stüdyoyu terk etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün yaşanan son dakika itirafı...

Televizyon Videoları
SON DAKİKA