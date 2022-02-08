Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan'ın amcası konuştu

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattı kilitlendi! 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan'ın amcası Müge Anlı canlı yayınında konuştu, ardından Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert ihbar hattına telefon yağdı. Müge Anlı'nın programına çıkan İsmail Çırakkoca 2 çocuğuna büyü yapıldığına inandığı için malını mülkünü satıp üfürükçülere verdi. 10 yılı aşkın süreçte Gönül Taşan'a büyü bozdursun diye tüm mal varlığını heba eden Çırakkoca, eşi evi terkedip Taşan'ın oturduğu binaya taşınınca ilk şoku yaşadı. Ardından yaşlı adamın oğluve evli olan kızı da Gönül'ün yanına yerleşti. Ekranda günlerdir adı geçen 'Gönül Hoca' lakaplı Gönül Taşan hakkındaki iddialara yanıt verirken, amcasından gelen sözler milyonları şoke etti.