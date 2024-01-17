Hatay Antakya'da şüpheli şekilde ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Ali Özdemir'in ailesi soluğu Müge Anlı'da almıştı. Mehmet Ali Özdemir'in cesedi aracının noktaya 750 metre uzaklıkta bulundu.

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Müge Anlı bugün olaya dair yeni gelişmeleri aktardı. Anlı, yapılan otopsi sonucunda Özdemir'in ateşli silahla vurulduğunun tespit edildiğini belirtti.Anlı, ekiplerin cesedin yanında bulunan meyve ve sebzelerin cesedin hayvanlar tarafından yenilmesi amacıyla konuulmuş olabileceği üzerinde durduğunu söyledi.

İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY İLE KARŞILAŞIYORUM

Anlı, olay karşısında şaşkınlığını, "Hayatımda ilk defa böyle bir vahşet ile karşılaşıyorum. Gerçekten vahşet. İçimi çok kötü yaptı. Madem adamı öldürdün göm. Hayvandan daha alçak" dedi.

NEDEN ORTADAN KAYBOLDU?

Mehmet Ali Özdemir'in eşi Meryem 2 gündür programa çıkmayı istemeyerek ortadan kaybolmuştu. Meryem bugün ortaya çıktı. Müge Anlı ekinden Müge'ye konuşan Meryem; "Şaşkınım, böyle bir şey beklemiyordum. Ben sürpriz yapacağını çıkacağını düşünüyordum. Çok üzgünüm. Çocuklarıma ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok büyük bir acı. 2 gündür kafamı dinliyordum. Aklıma gelmeyen ayrıntıları hatırlamaya çalışıyordum" dedi.

MEYVE VE SEBZE İSTEDİ Mİ?

Müge'nin olay günü Mehmet Ali Bey'den sebze, meyve istediniz mi şeklindeki sorusuna Meryem, " Ben yeni öğrendim sebze olduğunu. Sebze ve meyve istemedim. Bazen kendisi evde olmayınca alıyordu. Ama konuşmalarımızda böyle bir şeyden bahsetmedi. Husumetlisi yoktu. İnşallah en kısa zamanda katiller ortaya çıkar. Son damlasına kadar umudum vardı. Artık umut kalmadı" şeklinde konuştu.