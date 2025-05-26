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Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken Beşiktaş-Adana Demirspor sorusu! Yarışmacı joker kullanmadan cevaplayarak risk aldı
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Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken Beşiktaş-Adana Demirspor sorusu! Yarışmacı joker kullanmadan cevaplayarak risk aldı

Giriş Tarihi: 26.05.2025 00:20:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 00:24:43

ATV ekranlarının en sevilen programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster bugün yine Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Bugün ekrana gelen bölüme eski tekerlekli sandalye millî takım oyuncusu olan Önder Yurdagül isimli yarışmacı damga vurdu. Yarışmacının karşısına, "1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde "en farklı skorlu galibiyet"in elde edildiği, 1989-1990 sezonunda Beşiktaş'ın Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçta Metin, Ali ve Feyyaz kaç gol atmıştır?" sorusu çıktı. İşte yarışmacının verdiği cevap ve Kim Milyoner Olmak İster'de bugün yaşananlar...

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