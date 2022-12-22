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KAYSERİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ İZLE! Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği (KS-G.Birliği) MAÇ SONUCU GOLLER İZLE

KAYSERİSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ İZLE! Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği (KS-G.Birliği) MAÇ SONUCU GOLLER İZLE
22.12.2022 15:56

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Kayserispor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kayserispor, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak turladı. Maçın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz...

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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Yukatel Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0'lık sonuçla geçerek son 16'ya kaldı.


STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kürşat Filiz, Hakan Yemişken, İlker Takpak

KAYSERİSPOR: Cenk Gönen - Dimitrios Kolovetsios, Anthony Uzodimma (Dk.46 Lionel Carole), Onur Bulut, Olivier Kemen (Dk.61 Gökhan Sazdağı), Cardoso, Ramazan Civelek (Dk.80 Ali Karimi), Mensah (Dk.61 Emrah Başsan), Campanharo, Mustafa Pektemek, Gavranovic (Dk.80 Mane)

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman - Mert Kula, Gökhan Gül (Dk.68 Eralp Aydın), Abdullah Şahindere, Sami Gökhan Altıparmak (Dk.59 Baran Başyiğit) Ataberk Gök, Barış Alıcı, Oleksandr Balyaev, Aksel Aktaş (Dk.68 Mert Kabasakal), Kağan Özkan, Hüseyin Kırıkçı

GOLLER: Dk.70 Gökhan Sazdağı, Dk.76 Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor)

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