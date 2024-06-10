İZLE I Survivor'dan elenen Merve Aydın çocuğuna kavuştu! İşte o anlar...

Acun Ilıcalı'nun sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2024 All Star'da kıyasıya mücadele devam ederken adaya son olarak Yunus Emre veda etti. Son bölümde duygu dolu anlar yaşanırken Survivor All Star 2024 yarışmasından elenen Merve Aydın, yarışmanın bitiminde çocuğuna kavuştuğu anı sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun süredir Survivor adasında mücadele eden Aydın, yarışmanın zorlu şartları altında geçirdiği sürenin ardından evine dönmenin ve çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. İşte Merve Aydın'ın o paylaşımı...