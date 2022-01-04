Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara hangisi? İşte 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 23 TL

Marlboro Touch: 24 TL

Marlboro: 25 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Muratti: 23 TL

Muratti Blu: 22 TL

Lark: 22 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO (BAT)

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

Kent D-Range: 18 TL

Kent Slims: 21 TL

Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

Rothmans: 17,50 TL

Viceroy: 17,00 TL

Pall Mall: 18,00 TL

Tekel 2000: 17,50 TL

Tekel 2001: 17,50 TL

Samsun: 18,00 TL

Maltepe: 18,00 TL

TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI

Violet - Slims: 19.00 TL

Winner Slims - Family: 18.00 TL

HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

Point Blue - Slims: 15.00 TL

Medley Kısa - Family: 15.50 TL

MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

Toros 2005 - Family: 15.50 TL

Hazar Kısa - Family: 15.50 TL