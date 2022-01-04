Haberler Televizyon Videoları Güncel sigara fiyatları 2022! Sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara markası kaç TL? İşte zamlı sigara ücret listesi

Güncel sigara fiyatları 2022! Sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara markası kaç TL? İşte zamlı sigara ücret listesi

Güncel sigara fiyatları 2022! Sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara markası kaç TL? İşte zamlı sigara ücret listesi
04.01.2022 22:10 - Son Güncelleme: 04.01.2022 22:36

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:25
Önder Karaveli'den Mehmet...
Ana Sayfa 04:59
Inna Kayseri'de verdiği...
Ana Sayfa 02:34
4 OCAK 2022 bugünkü vaka...
Ana Sayfa 00:19
Avram Galanti Bodrumlu'nun...
Ana Sayfa 01:20
Salako’nun Emine’siydi! Son...
Ana Sayfa 01:00
İzmit'te otomobil ile tramvay...
Ana Sayfa 02:34
Samsun'daki silahla yaralamaya...
Ana Sayfa 01:19
Ayının yaptığı uyanıklık adeta...
Ana Sayfa 07:52
İmamoğlu'na terör tepkisi:...
Ana Sayfa 04:18
Çocukluk aşkıyla yıllar sonra...
Ana Sayfa 00:51
İşte "rüyalar ülkesi" ABD...
Ana Sayfa 00:21
Yolcu otobüsünün çarptığı...

Güncel sigara fiyatları 2022! Sigaraya ne kadar zam geldi? Son gelen bilgilere göre, sigara ve alkolden alınan ÖTV'de artış yaşandı. Hangi marka sigaraya ne kadar zam geleceğine ise firmalar karar vereceği konuşuluyor. Peki, 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi nasıl oldu? En ucuz ve en pahalı sigara markası kaç TL? İşte yeni sigara ücretleri...

Televizyon Videoları

Dün itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik haberler sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu doğrultuda sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılıyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? En ucuz sigara hangisi? İşte 4 Ocak 2022 sigara fiyatları güncel listesi...

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sigara ve alkolden alınan ÖTV'ye yüzde 47 artış yaşandı. Fiyatların ne kadar artacağına ise firmalar karar verecek.

JTI

Winston Slender: 18 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 18 TL

Winston: 19 TL

Winston Xsence Black&Gray: 20 TL

Camel Slender: 17,50 TL

Camel: 18 TL

Monte Carlo Slender: 17,50 TL

Monte Carlo: 17,50 TL

LD: 17,50 TL

PHİLİP MORRİS

Marlboro Edge: 23 TL

Marlboro Touch: 24 TL

Marlboro: 25 TL

Parliament: 25,50 TL

Parliament Midnight Blue: 24,50 TL

Muratti: 23 TL

Muratti Blu: 22 TL

Lark: 22 TL

Chesterfield: 21,50 TL

L&M: 21,50 TL

BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO (BAT)

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 18 TL

Kent D-Range: 18 TL

Kent Slims: 21 TL

Kent (Blue, Grey, White): 19 TL

Rothmans: 17,50 TL

Viceroy: 17,00 TL

Pall Mall: 18,00 TL

Tekel 2000: 17,50 TL

Tekel 2001: 17,50 TL

Samsun: 18,00 TL

Maltepe: 18,00 TL

TÜRKTAB SİGARA FİYATLARI

Violet - Slims: 19.00 TL

Winner Slims - Family: 18.00 TL

HD Blue Slims - Family: 17.00 TL

HD Sky Red - Uzun - Kısa: 16.00 TL

HD Q.Size Sky Blue - Ocean Blue: 14.50 TL

HD Blue - Kısa - Uzun: 16.00 TL

President Kısa - Uzun - Sky: 15.50 TL

Winner Kısa - TF - Rogue: 14.00 TL

President - Q.Size Red-White-Sea-Ocean: 15.00 TL

Vigor Cerulean - Uzun-Kısa-Slims: 16.00 TL

Point Blue - Slims: 15.00 TL

Medley Kısa - Family: 15.50 TL

MMC Kısa - Uzun: 15.50 TL

Toros 2005 - Family: 15.50 TL

Hazar Kısa - Family: 15.50 TL

SON DAKİKA