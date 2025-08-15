PODCAST CANLI YAYIN

Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla yeni bölümde izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de fenomen yarışmacı Metehan Meşe damga vurdu. "Biyoloji derslerinde öğretilen "besin zinciri"ni oluşturan canlı grupları arasında hangisi yoktur?" sorusunda kullandığı telefon jokerine güvenen yarışmacı verdiği yanlış cevapla Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. İşte yarışmacının karşısına çıkan soru ve Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yaşananlar...

Bunlar da Var

Şanlıurfa'da sulama kanalında bir gün arayla 2 ceset bulundu
Şanlıurfa'da sulama kanalında bir gün arayla 2 ceset bulundu
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Özgür Özel'den rezil sözler! Başkan Erdoğan'a "Lan" diyerek hakaret edip namusuna dil uzattı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Iğdır Tuzluca’da silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Silivri'de cinayet gibi kaza kamerada: 1 ölü!
Silivri'de cinayet gibi kaza kamerada: 1 ölü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle