FENERBAHÇE KİEV maçı hangi kanalda? 📺 Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi statta? ⚽

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi statta? İşte merak edilenler...