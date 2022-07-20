FENERBAHÇE KİEV maçı hangi kanalda? 📺 Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi statta? ⚽

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...
FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe yeni sezonda Dinamo Kiev ile iki defa karşı karşıya gelecek.
İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak.
Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
FENERBAHÇE-DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşmasının Exxen platformunda yayınlanması bekleniyor.