Son dakika haberleri... AFAD'ın açıklamasına göre Antalya Alanya açıklarında saat 06:21'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD Kandilli son depremler...
Son dakika haberleri... AFAD'ın açıklamasına göre Antalya Alanya açıklarında saat 06:21'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD Kandilli son depremler...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
40 KM DERİNLİKTE
Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
SON DAKİKA! AFAD SON DEPREMLER
KANDİLLİ SON DEPREMLER
AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.