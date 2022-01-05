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Deprem mi oldu? Antalya deprem son dakika! AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu (ALANYA - MANAVGAT)

Deprem mi oldu? Antalya deprem son dakika! AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu (ALANYA - MANAVGAT)
05.01.2022 07:15

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Son dakika haberleri... AFAD'ın açıklamasına göre Antalya Alanya açıklarında saat 06:21'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD Kandilli son depremler...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

40 KM DERİNLİKTE
Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DAKİKA! AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

SON DAKİKA