Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı. Ali Korkmaz'ın sevgilisi Yeşim Kamışlı ile cinsel ilişkiye girdiği ve uyuşturucu kullandığı görüntüleri Yeşim Kamışlı'ın 15 yaşındaki kızına yollayıp, "Aşkom ben sana mal yollayayım sen ufaktan arkadaşlarına ver. Seni zengin yapayım. Mesajları annene gösterme" mesajı attığı ortaya çıkmıştı. İki sevgili bugün Müge Anlı canlı yayınındaydı. "Görüntüleri ben attım" diyen anne Yeşim Kamışlı herkesi şoke ederken Müge Anlı iğrenç olaya daha fazla dayanamayıp 'Kimse senin kızına aşkom diye mesaj yazıp, senin pornografik görüntülerini atamaz'' diyerek çıkıştı ve programa ara verdi.