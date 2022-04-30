RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Büyük patlama kamerada! Tuzla'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangın böyle başladı! Kaçışacak yer aradılar...

Büyük patlama kamerada! Tuzla'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangın böyle başladı! Kaçışacak yer aradılar...

Büyük patlama kamerada! Tuzla'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangın böyle başladı! Kaçışacak yer aradılar...
30.04.2022 17:09

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Tuzla'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangının ilk çıkış anları ve yaşanan 2 patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamayla çevreye çatı ve duvar parçaları savruldu. Alev topu gökyüzüne yükselirken çevredekiler panikle kaçıştı. İşte film sahnelerini aratmayan korku dolu anlar...

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İstanbul Tuzla'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangının ilk çıkış anları ve yaşanan 2 patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni güvenlik kamerası görüntüleri göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikadaki yangın patlamayla başladı. Patlamayla çevreye çatı ve duvar parçaları savruldu. Patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler fabrikaya doğru ilerlerken yaklaşık 15 dakika sonra ikinci büyük patlama yaşanıyor. Alev topu gökyüzüne yükselirken çevredekiler panikle kaçışıyor.

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