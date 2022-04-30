Büyük patlama kamerada! Tuzla'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangın böyle başladı! Kaçışacak yer aradılar...

İstanbul Tuzla'da 3 kişinin öldüğü fabrika yangının ilk çıkış anları ve yaşanan 2 patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni güvenlik kamerası görüntüleri göre, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikadaki yangın patlamayla başladı. Patlamayla çevreye çatı ve duvar parçaları savruldu. Patlamanın ardından gökyüzüne siyah dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları görenler fabrikaya doğru ilerlerken yaklaşık 15 dakika sonra ikinci büyük patlama yaşanıyor. Alev topu gökyüzüne yükselirken çevredekiler panikle kaçışıyor.