Müge Anlı Atv canlı yayınında duyurmuştu... Bugün Müge Anlı var mı? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Atv yayın akışı merak ediliyor. Bayramın birinci gününde televizyonda neler var? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile hafta içi her gün yayınlanan bölümlerle; faili meçhul cinayetler ve bilinmezler aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı 29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan programında bayram sonrası yeniden izleyicisi ile ekranlarda buluşacağını duyurmuştu. Bayram süresi boyunca Müge Anlı Atv canlı yayınında yer almayacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Oskar's Oasis

10:15 Kukuli

10:40 Maceracı Yüzgeçler

10:55 Neşeli Dünyam

11:10 Alvin ve Sincaplar 2

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vanguard

22:20 Bir Zamanlar Hollywood'da