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Bugün Müge Anlı var mı? ATV 2 MAYIS Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayını var mı?

Bugün Müge Anlı var mı? ATV 2 MAYIS Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı yayını var mı?
02.05.2022 10:13 - Son Güncelleme: 02.05.2022 10:14

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Bugün Müge Anlı var mı? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Atv yayın akışı merak ediliyor. Bayramın birinci gününde televizyonda neler var? Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"te ele alınan pek çok konu çözüme kavuşturuluyor. Peki, bugün Müge Anlı var mı? İşte Atv yayın akışı...

Televizyon Videoları

Müge Anlı Atv canlı yayınında duyurmuştu... Bugün Müge Anlı var mı? 2 Mayıs 2022 Pazartesi Atv yayın akışı merak ediliyor. Bayramın birinci gününde televizyonda neler var? İşte detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile hafta içi her gün yayınlanan bölümlerle; faili meçhul cinayetler ve bilinmezler aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı 29 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan programında bayram sonrası yeniden izleyicisi ile ekranlarda buluşacağını duyurmuştu. Bayram süresi boyunca Müge Anlı Atv canlı yayınında yer almayacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı...

2 Mayıs 2022 Pazartesi TV yayın akışı

Atv yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Oskar's Oasis
10:15 Kukuli
10:40 Maceracı Yüzgeçler
10:55 Neşeli Dünyam
11:10 Alvin ve Sincaplar 2
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard
22:20 Bir Zamanlar Hollywood'da

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