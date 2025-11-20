Bir yıldır kayıptı, Müge Anlı 5 dakikada buldu!

Suzan Gez, "Kızım Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Kızım okul bittikten sonra kardeş olan iki arkadaşıyla yaşamaya devam ediyordu. Arkadaşlarının annesi kanser tedavisi görüyordu ve doktorlar son evrede olduğunu artık tedavinin işe yaramayacağını söylemiş. Arkadaşı da annesine hacamat yaptırmak için internette Sultan diye bir kadını bulmuş. Kızların annesi vefat etti ve Sultan 'Üçünüze ben bakacağım' diyor. Kızları korkutuyor" dedi.

İki kız kardeşin yüklü bir borçla Sultan adlı şahıstan kurtulduğunu ancak kızının hala onun yanında olduğunu dile getirdi. Öte yandan kızların şiddet gördüğü de öne sürüldü.

Müge Anlı, kısa süre içinde Merve Kaya'yı buldu. Programa telefonla bağlanan Kaya, "Zamanında bana annelik yapmadın, beni rezil ettin. Şimdi de cümle aleme başımı öne eğdin, seni hiçbir zaman affetmeyeceğim" dedi.

Merve Kaya'nın teyzesi Sezen Hanım ise yeğenine "Seni Sultan böyle konuşturuyor. Sen sus, yanındaki kadın konuşsun" şeklinde karşılık verdi.

Genç kız ise annesi ve teyzesinin yalan söylediğini, bahsedilen kişinin kendisine yardım ettiğini söyledi. Polis olacağını iddia eden Merve Kaya, ailesiyle görüşmek istemedi.