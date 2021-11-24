Haberler Televizyon Videoları Beşiktaş Ajax EXXEN izle! BJK Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN'de canlı anlatım! Maç kaç kaç?

Beşiktaş Ajax EXXEN izle! BJK Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN'de canlı anlatım! Maç kaç kaç?

Beşiktaş Ajax EXXEN izle! BJK Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN'de canlı anlatım! Maç kaç kaç?
24.11.2021 20:54 - Son Güncelleme: 24.11.2021 21:04
Ana Sayfa 00:44
Eski CHP'li Hüseyin Avni...
Ana Sayfa 02:02
Son koronavirüs tablosu
Ana Sayfa 00:48
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'ndan...
Ana Sayfa 00:29
Aycan Yanaç’tan...
Ana Sayfa 05:53
Polis, eşi tarafından...
Ana Sayfa 02:49
BAE Veliaht Prensi bin Zayid...
Ana Sayfa 00:12
Ünlü sanatçı hayatını...
Ana Sayfa 00:36
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’e...
Ana Sayfa 04:29
Tatlıses'in gelini eşi İdo ile...
Ana Sayfa 00:59
Yok böyle benzerlik!...
Ana Sayfa 02:37
Motosikletli kadın kuryeye...
Ana Sayfa 04:33
Bakan Özer Anıtkabir'i ziyaret...

Beşiktaş Ajax Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın EXXEN izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Ajax maçı canlı yayın ' https://www.exxen.com/tr ' linkinden izlenebilir...

Televizyon Videoları

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk ediyor.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

BEŞİKTAŞ - AJAX | CANLI
Exxen'den canlı yayınlanacak karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet Topal, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

SON DAKİKA