Başkan Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: ''Umarız yerli ve milli bir duruş sergilerler''

Başkan Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası muhalefetin tutumuyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu muhalefet, teröristlerle kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyen muhalefettir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan 6'lı masa için "Terör masası oldu" ifadelerini kullanırken, masada yer alan İYİ Parti için ise "Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." dedi.