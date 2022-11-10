Haberler Televizyon Videoları Başkan Erdoğan Atatürk’ün vefatının 84'üncü yılında Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Erdoğan Atatürk’ün vefatının 84'üncü yılında Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Erdoğan Atatürk’ün vefatının 84'üncü yılında Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"
10.11.2022 09:28

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Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının üzerinden tam 84 yıl geçti. Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılında Anıtkabir'de saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Durmayacak, yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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