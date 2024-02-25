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Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024, 23:29 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024, 23:29

▶️ Kim Milyoner Olmak İster'de 'diş fırçası' 200 bin TL'ye veda ettirdi! Yarışmacının dikkat çeken o kararı…

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Başak Balkır Gülen isimli yarışmacı başarılı bir performans sergiledi. 200 bin TL değerindeki soruya kadar gelen yarışmacının karşısına çıkan sorunun şıklarında diş fırçası, diş macunu, yumurta ve kahveyi görenler gözlerine inanamadı. Yarışmacı, verdiği kararla izleyicileri şaşırttı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an anlar...

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