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ZTK'da 2. Mert Günok vakası! Giresunspor-Ankara Demirspor maçında akıllara Beşiktaş karşılaşması geldi

ZTK'da 2. Mert Günok vakası! Giresunspor-Ankara Demirspor maçında akıllara Beşiktaş karşılaşması geldi
02.12.2021 16:34
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor ile Ankara Demirspor karşı karşıya geldi. Maçta Giresunspor'da Çekdar Orhan, Ankara Demirspor kalecisi Ömercan'ın sakatlandığını gördü ve gol atabileceği pozisyonda topu dışarı attı. Çekdar Orhan'ın bu hareketi büyük alkış alırken, akıllara hafta sonu oynanan Giresunspor-Beşiktaş maçında Mert Günok'un sakatlandığı pozisyon geldi. Başka bir pozisyonda ise Giresunspor kalecisi Onurcan Piri, sakatlanan takım arkadaşı Erol Can Akdağ'ı kucağına alarak dışarıya çıkarmak istedi. İşte o anlar...

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