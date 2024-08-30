UEFA Avrupa Ligi'nde yeni format nasıl olacak? Takımlar nasıl elenecek?

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024, 15:36 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2024, 15:37

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren organizasyonlarında köklü bir format değişikliğine gidiyor. Bu değişiklikle birlikte, uzun yıllardır alıştığımız grup maçları yerine, lig usulü mücadeleler izleyiciyle buluşacak. Bu yenilik, futbolseverlere farklı bir Avrupa futbolu deneyimi sunmayı hedefliyor.



Temsilcilerimiz Avrupa Arenasında: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Rams Başakşehir

Türkiye, UEFA organizasyonlarında 2024-2025 sezonunda dört takımla temsil edilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; UEFA Konferans Ligi'nde ise Rams Başakşehir boy gösterecek. Bu durum, maç günleri ve fikstür düzenlemelerinde önemli değişiklikler gerektirecek.

Kura Çekimi İçin Geri Sayım Başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli ikinci ve üçüncü organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi için geri sayım başladı. Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşecek olan çekiliş, bugün TSİ 14.00'de UEFA Avrupa Ligi, TSİ 15.30'da ise UEFA Konferans Ligi için yapılacak. Bu çekiliş, yeni formatın ilk adımı olarak büyük bir merakla bekleniyor.

İstanbul'da Maç Günleri Değişebilir

UEFA'nın getirdiği yeni düzenleme, aynı şehrin takımlarının aynı gün UEFA organizasyonlarında sahaya çıkmasını engelliyor. Bu nedenle, İstanbul ekiplerinin aynı haftaya denk gelen iç saha maçları, çarşamba ve salı günlerine kaydırılabilir. Bu değişiklik, özellikle İstanbul futbolseverleri için alışılmışın dışında bir maç izleme deneyimi sunacak.

Temsilcilerimiz İlk Turda Karşılaşmayacak

UEFA kurallarına göre, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk turda birbirleriyle karşılaşmayacak. Fenerbahçe 2. torbadan, Galatasaray 3. torbadan, Beşiktaş ise 4. torbadan kura çekimine katılacak. Ancak son 16 turundan itibaren, temsilcilerimiz birbirleriyle eşleşme ihtimaline sahip olacaklar.

Yeni Format: Daha Fazla Maç, Daha Büyük Rekabet

Değişen formatla birlikte, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki takım sayısı 32'den 36'ya yükseltiliyor. İlk turda, takımlar 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere toplamda 8 maça çıkacaklar. Bu maçlar sonunda lig usulüne göre ilk 8'de yer alan takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak.

Play-off Sistemiyle İkinci Şans

8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasında yer alan takımlar, play-off oynayarak son 16'ya kalma şansı yakalayacak. Ancak 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında kalan takımlar, alt kupalara katılma şansı olmadan Avrupa maceralarına veda edecekler.

UEFA Avrupa Ligi 2024/2025 Takvimi

Bu sezonun UEFA Avrupa Ligi takvimi ise şöyle şekillendi:

Lig Aşaması Kura Çekimi: 30 Ağustos 2024

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 Turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek Final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı Final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025