TÜRKİYE 3 - 1 İZLANDA | Kerem Aktürkoğlu gol olup yağdı!

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 23:55 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024, 00:04

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye, İzmir'de karşılaştığı İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarıyla buluştu. Galibiyetin mimarı ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Yıldız futbolcu, 2, 52 ve 88. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak milli takım kariyerinde unutulmaz bir gece yaşadı. İzlanda'nın tek golü ise 37. dakikada Palsson'dan geldi.

Bu sonuçla A Milli Takım, deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldığı ilk maçın ardından puanını 4'e yükseltti ve grubunda zirveye yerleşti.

Maça Hızlı Başladık

Ay-yıldızlılar karşılaşmaya hızlı başladı ve daha 2. dakikada öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin başlattığı atakta, Umut Nayir ceza sahası içinde topu Kerem Aktürkoğlu'yla buluşturdu. Kerem, penaltı noktasından yaptığı düzgün vuruşla kaleciyi mağlup etti: 1-0.

Kerem Yine Sahneye Çıktı

Milliler, maç boyunca birçok gol pozisyonuna girdi. 25. dakikada Eren'in pasıyla ceza alanına giren Kerem'in sert şutu az farkla auta çıktı. Ancak 52. dakikada Kerem, sahneye bir kez daha çıkarak A Milli Takım'ı tekrar öne geçirdi. Eren'in pasını iyi değerlendiren Kerem, ceza yayı üzerinden yaptığı müthiş vuruşla kaleci Valdimarsson'u avladı: 2-1.

İzlanda'nın Eşitliği ve Kerem'in Yanıtı

İzlanda, 37. dakikada bulduğu golle eşitliği yakaladı. Gudmundsson'un kullandığı köşe vuruşunda Palsson, ceza sahası içinde kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1. Ancak bu eşitlik uzun sürmedi. Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarıda attığı iki golle maçın kaderini belirledi.

VAR Kararına Tepki

Maçın 58. dakikasında Kerem ve İrfan Can arasında yapılan paslaşma sonucu milliler üçüncü golü bulmuş gibi göründü, ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR sistemi hakemi uyarmasına rağmen, maçın hakemi Enea Jorgji golü geçersiz saydı.

Arda Güler'den Kritik Asist

88. dakikada ise Arda Güler, savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu'na nefis bir pas verdi. Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyi bir kez daha mağlup etti ve hat-trick'ini tamamladı: 3-1.

Milliler Zirvede

Bu sonuçla A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde 4 puana ulaşarak grubunda liderliğe yükseldi. Kerem Aktürkoğlu ise milli formayla çıktığı 36. maçında ilk hat-trick'ini yaparak gol sayısını 9'a çıkardı.

Türkiye, İzmir'de futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatırken, Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaştığı bu maç, A Milli Takım için önemli bir moral kaynağı oldu.