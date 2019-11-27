Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Trabzonspor Getafe maçı hangi kanalda? 27.11.2019 17:48

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürürken futbolseverler karşılaşma öncesi Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Trabzonspor Getafe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Trabzonspor kendi evinde Getafe'yi ağırlayacak. Trabzonspor, sahasında oynayacağı Getafe maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü. Karşılaşma öncesinde futbolseverler Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Getafe maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 18.50'de başlayacak.

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Getafe Trabzonspor mücadelesi beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde yapılan çalışmaya tedavisi devam eden Abdulkadir Ömür katılmadı. Tedavileri süren Filip Novak ve Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililerde uzun süren sakatlığın ardından Ekuban'ın takıma birlikte çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bordo-maviiler basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda Getafe maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde Aliye Aşırbaylı Anaokulu öğrencileri ve Düzköy Hafız Mehmet Ofloğlu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğraf çektirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Getafe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.