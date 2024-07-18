Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı bugün belli oluyor. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarışacağı Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlayacak toplantıda 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak. TFF'nin Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Zorlu yarışı kimin kazanacağı merakla bekleniyor.



GÜVEN TAZELEMEK İSTİYOR

22 Haziran 2023'te 4 yıllığına yeniden TFF Başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi, geçen sezon kendisine gelen eleştireler sonrası erken seçim kararı almıştı. Büyükekşi, seçimi kazanarak güven tazelemek, İbrahim Hacıosmanoğlu ise Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefliyor.



DESTEK GÖRÜYOR

Yeniden aday olan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi bazı Süper Lig ekiplerinin yine desteklediği başkanlığa devam etmesini istedikleri ifade ediliyor.



TÜRK FUTBOLUNU YÖNETMEK İSTİYOR

2013 ile 2015 yılları arasında Trabzonspor Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Hacıoslanoğlu, şimdi ise TFF Başkanlığı'na aday olarak Türk Futbolu'nu yönetmek istiyor.