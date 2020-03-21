Son dakika haberi... Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması: Belirtilere rastlandı 21.03.2020 12:51

Fenerbahçe'den son dakika corona virüs açıklaması... Fenerbahçe, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.



Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.



Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.