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Son dakika haberi... Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması: Belirtilere rastlandı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'den corona virüs açıklaması: Belirtilere rastlandı

21.03.2020 12:51

Fenerbahçe'den son dakika corona virüs açıklaması... Fenerbahçe, basketbol takımında yapılan taramalar sonucunda bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlandığını açıkladı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.

Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.

Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.

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