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Son dakika haberi | Fenerbahçe'de corona virüs depremi: Bir oyuncuda bulgulara rastlandı

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de corona virüs depremi: Bir oyuncuda bulgulara rastlandı

25.03.2020 16:21

Fenerbahçe'de son dakika corona virüs gelişmesi! Korona virüs spor dünyasını vurmaya devam ediyor. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ derken Fenerbahçe, bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı. İşte detaylar...


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine giren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncuda corona virüsüne rastlandı...Fenerbahçe, bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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