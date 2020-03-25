Son dakika haberi | Fenerbahçe'de corona virüs depremi: Bir oyuncuda bulgulara rastlandı 25.03.2020 16:21

Fenerbahçe'de son dakika corona virüs gelişmesi! Korona virüs spor dünyasını vurmaya devam ediyor. Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Göksel Gümüşdağ derken Fenerbahçe, bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı. İşte detaylar...

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüsü testine giren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncuda corona virüsüne rastlandı...Fenerbahçe, bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında corona virüsü bulgularına rastlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;