Son dakika: Beşiktaş Valentin Rosier transferini duyurdu!

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i transfer etti. Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier'i transfer etti. Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi.