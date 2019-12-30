Son 9 sezonun en iyi Trabzonspor'u! Sturridge ve Sörloth Trabzonspor’u sırtlıyor 30.12.2019 18:51

Trabzonspor’un ilk yarıda attığı 35 golün 25’inde Sturridge ve Sörloth’un imzası var. Sörloth, 12 gol, 5 asist, Sturridge ise 4 gol, 4 asist üretti. İki golcü Kayseri maçında 2'şer golle takımlarına galibiyeti getirdi. Devreyi 32 puan ile kapatan Bordo-Mavililer, son 9 yılın en iyi performansına imza attı. Trabzonspor, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezonu yaşadı.

Trabzon'da ligin ilk yarısında oynanan 17 maçta atılan 35 golün 25'inde Sörloth ve Sturridge imzası bulunuyor. İlk yarıdaki 17 maçın tamamında oynayan Sörloth, 12 gol 5 asistle ilk yarıya damgasını vururken Sturridge, 8 maçta 447 dakika süre alıp 4 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.



UYUMLULAR

Sturridge asistlerinin 3'ünü Sörloth'a yaparken, Norveçli yıldız da Sturridge'ye 2 gol pası verdi.



SEZONUN 2. YARISI DAHA İYİ OLACAĞIZ

Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Parmak, "Sezonun 2. yarısında daha iyi performans sergileyeceğiz" dedi.

Kayserispor galibiyetiyle birlikte devrenin ilk yarısını kapatan Trabzonspor, ikinci yarı öncesinde toplamda 32 puana ulaştı. Aynı zamanda bu sayı, Karadeniz ekibi için bir milat oldu. Ünal Karaman'ın öğrencileri, 42 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra ilk yarılar itibarıyla hanesine en fazla puan yazdırdığı sezonun altına imzasını attı.

Moraller tavan Son 9 sezonun en iyi performansını sergileyen Fırtına, 2012-13'te 24, 2013-14'te 27, 2014-15'te 26, 2015-16'da 24, 2016-17'de 21, 2017-18'de 29, 2018-19'da ise 29 puan toplamıştı. 9 yılın en iyi performansına ulaşan Bordo- Mavililer'de futbolcuların devre arası kampı öncesinde oldukça moralli olduğu öğrenildi.