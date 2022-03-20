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Kayseri Bölgesel Amatör Lig'de maç bitti kavga başladı

Kayseri Bölgesel Amatör Lig'de maç bitti kavga başladı
20.03.2022 12:15

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Kayseri Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Kayseri EMAR arasında oynanan mücadele sonrasında kavga çıktı. Kayseri Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor ile Kayseri EMAR Grup, 15. hafta maçında karşılaştı. Müsabakayı Talasgücü Belediyespor 1-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında kavga çıktı. Kayseri EMAR Grup takımından Çağatay'ın, Talasgücü Belediyespor yedek kulübesine doğru koşması ile arbede çıktı. İki takım oyuncuları birbirine girdi. Yaşanan gerginliğe bazı taraftarlar da katıldı. Antrenör, futbolcu ve emniyet güçlerinin araya girmesi ile kavgaya karışan oyuncular güçlükle sakinleştirildi. İki takım oyuncuları arasında sözlü sataşma soyunma odası koridorlarında da devam etti. Bu olaylar esnasında soyunma odası kapısının kırıldığı görüldü.

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