Paul Onuachu duble yaptı: Kupa Trabzonspor 'un!
Ziraat Türkiye Kupası finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun ilk yarıda attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Konyaspor'un beraberliği yakalamasının ardından 79. dakikada yeniden sahneye çıkan Onuachu, penaltıdan kaydettiği golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Mücadelenin kalan dakikalarında skoru korumayı başaran bordo-mavili ekip, sahadan galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Spor