Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Belediye Kütahyaspor sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği
- GOL | Bld. Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği
- GOL | Bld. Kütahyaspor 1-1 Darıca Gençlerbirliği
- GOL | Bld. Kütahyaspor 0-1 Darıca Gençlerbirliği
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- GOL | Isparta 32 Spor 2-1 Kemerspor