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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023, 13:18 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023, 13:22

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali atv'de (VİDEO HABER)

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım başladı. 2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da Süper Kupa final maçına çıkacak. Bu heyecanlı mücadele atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. İki takım arasında 114 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 148-127, gol sayısında da 540-496 üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılarla sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da 6 kez karşılaştı, taraflar üçer zafer yaşadı.

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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali atv'de
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