Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlıyan Sarı-Lacivertliler, Arnavut ekibi FK Tirana formasını giyen 19 yaşındaki forveti transfer gündemine aldı. Ülkesinin U21 milli takımının formasını giyen Ernest Muçi yaş kategorisinde Avrupa'nın gelecek vaat eden hücum oyuncuları arasında gösteriliyor.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

1.80 boyundaki genç forvet bu sezon Arnavutluk Ligi'nde 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe scout ekibi ve transfer departmanı, Ernest Muçi'yi sürekli takip ederek raporlar hazırlıyor. Arnavut futbolcuyu birçok Avrupa kulübünün de yakından izlediği belirtiliyor.

OLUMLU RAPOR GELİRSE RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Fenerbahçe yönetimi eğer teknik heyetten de olumlu rapor gelirse Muçi'yle ilgili kısa süre içinde resmi temaslara başlayacak. Sarı-Lacivertliler genç yıldızı uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Muçi'nin transfer maliyetinin de bir hayli düşük olacağı belirtiliyor.