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Haberler Spor Videoları Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023, 17:33 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023, 18:05

FENERBAHÇE MAÇI bugün saat kaçta, hangi kanalda? LUDOGORETS FB UEFA maçı Exxen'de mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets ile kritik bir mücadeleye çıkacak! Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Konferans Ligi'nde de başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, Ludogorets karşısında galip gelerek bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor. Peki, Ludogorets - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Grubunda lider durumda bulunan Fenerbahçe,bugünkü müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

LUDOGORETS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta mücadelesinde bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ludogorets Arena'da oynanacak olan müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Heyecan dolu mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

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