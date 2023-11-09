UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Grubunda lider durumda bulunan Fenerbahçe,bugünkü müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Peki, Ludogorets-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar...

LUDOGORETS-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta mücadelesinde bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ludogorets Arena'da oynanacak olan müsabaka saat 23.00'te başlayacak. Heyecan dolu mücadele EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.